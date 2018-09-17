Раонич принёс Канаде победу над Нидерландами в Кубке Дэвиса

Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Раонич сделал 23 эйса, допустил 5 двойных ошибок и взял 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник 5 раз подавал навылет, реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов и допустил 7 двойных ошибок. В следующем году сборная Канады будет представлена в Мировой группе Кубка Дэвиса.