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Раонич принёс Канаде победу над Нидерландами в Кубке Дэвиса
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Раонич принёс Канаде победу над Нидерландами в Кубке Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 3 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Канадский теннисист Милош Раонич нанёс поражение голландцу Скотту Грикспору в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 7:6 (4), 6:3, 6:4, который проходил в Торонто (Канада). После этого сборная Канады одержала досрочную победу над Нидерландами (3:1).
Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Раонич сделал 23 эйса, допустил 5 двойных ошибок и взял 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник 5 раз подавал навылет, реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов и допустил 7 двойных ошибок. В следующем году сборная Канады будет представлена в Мировой группе Кубка Дэвиса.
В заключительном матче должны были встретиться Денис Шаповалов и Тьемо Де Баккер, но команды решили отказаться от игры, не имеющей значения для общего исхода противостояния.
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