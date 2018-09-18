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После подсчета всех голосов на выборах в Приморье лидирует Тарасенко
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После подсчета всех голосов на выборах в Приморье лидирует Тарасенко 

Российская Газета + ещё 179 2 часа назад
Фото: РАПСИ
В Приморье подвели предварительные итоги выборов губернатора Приморского края. После подсчета 100% бюллетеней лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко, сообщает официальный сайт администрации края.
По данным краевого избиркома, на которые ссылается пресс-служба, Андрей Тарасенко набрал 49,55% всех голосов. Второй кандидат, представитель КПРФ Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.
Напомним, что в ходе Единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не набрал требуемых для избрания 50% голосов — Тарасенко получил 46,56%, Ищенко — 26,63% голосов. Был назначен второй тур голосования. Как сообщила журналистам в понедельник секретарь краевого избиркома Наталья Камаева, после обработки 99,16% всех протоколов, Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, Андрей Ищенко — 48,06%.
В крайизбиркоме находятся более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства во втором туре выборов. Сегодня стало известно, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках из-за подозрений в попытке фальсификации.
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