Останки 15 красноармейцев обнаружены военнослужащими ЗВО в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области

Погибшие будут похоронены с воинскими почестями и установкой памятника.

Сегодня в Ржевском районе Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция « Ржев . Калининский фронт», в которой приняли участие более 500 человек из разных регионов страны, а также военнослужащие поискового батальона Западного военного округа.

В ходе поисковых работ военнослужащие ЗВО обнаружили останки 15 красноармейцев, погибших в ходе ожесточённых боёв Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах. Погибшие будут похоронены с воинскими почестями и установкой памятника. Также были найдены предметы вооружения, обмундирования и экипировки.

Во время экспедиции военные поисковики поделились опытом и методикой розыскных работ, взаимодействия с архивами, а на специальных занятиях довели до гражданских коллег требования безопасности при работах в местах боёв.