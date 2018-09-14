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Останки 15 красноармейцев обнаружены военнослужащими ЗВО в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области
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Останки 15 красноармейцев обнаружены военнослужащими ЗВО в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Погибшие будут похоронены с воинскими почестями и установкой памятника.
Сегодня в Ржевском районе Тверской области завершилась военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», в которой приняли участие более 500 человек из разных регионов страны, а также военнослужащие поискового батальона Западного военного округа.
В ходе поисковых работ военнослужащие ЗВО обнаружили останки 15 красноармейцев, погибших в ходе ожесточённых боёв Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах. Погибшие будут похоронены с воинскими почестями и установкой памятника. Также были найдены предметы вооружения, обмундирования и экипировки.
Во время экспедиции военные поисковики поделились опытом и методикой розыскных работ, взаимодействия с архивами, а на специальных занятиях довели до гражданских коллег требования безопасности при работах в местах боёв.
«Ржев. Калининский фронт» проводится Российским военно-историческим обществом совместно с Минобороны РФ с 2016 года.
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