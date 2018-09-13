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Поисковики нашли в болоте советский бомбардировщик и останки его экипажа
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Поисковики нашли в болоте советский бомбардировщик и останки его экипажа 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Во время поисковых работ, проводившихся в Малоярославецком районе, из земли были подняты фрагменты советского бомбардировщика Пе-2. Как сообщила газета «Малоярославецкий край» со ссылкой на командира поискового отряда «Беспокойные сердца» Елену Борисову, место падения этого самолета поисковикам показали местные жители осенью 2017 года. Тогда же был обнаружен фрагмент самолета с заводским номером. По этому номеру удалось установить, что разбившийся самолет входил в состав 2-го авиационного полка дальней разведки Генерального штаба РККА. 12 октября 1941 года он вылетел на разведку и не вернулся на свой аэродром. На этот раз поисковики детально обследовали заболоченный участок леса, в который упал самолет, и подняли на поверхность двигатели бомбардировщика и несколько фрагментов фюзеляжа. Фото поискового отряда «Беспокойные сердца» Среди обломков самолета были обнаружены и останки его экипажа. Имена летчиков установлены. Это командир звена, младший лейтенант Павел Александрович Бердник, 1918 года рождения, уроженец Челябинской области; штурман звена, старший лейтенант Павел Васильевич Пухальский, 1916 года рождения, уроженец Тульской области; стрелок-радист, сержант Валентин Иванович Комаров, уроженец Вологодской области. Сейчас поисковики ищут родных погибших летчиков. После этого останки будут преданы земле.
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