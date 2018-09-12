Спецслужбы Таджикистана сообщили о предотвращении взрыва в здании полиции

«Спецслужбы Фархорского района на юге Таджикистана арестовали 38-летнего местного жителя Бахриддина Шарофиддинова, намеревавшегося взорвать здание местного ОВД», — заявили в ведомстве.

В комитете сообщили, что мужчина планировал осуществить взрыв 9 сентября во время торжеств по случаю годовщины независимости страны.

Отмечается, что мужчина отбывал в России наказание за убийство. По словам источника в комитете, после освобождения он вернулся в Таджикистан и примкнул к террористическим группам, от которых получил задание совершить теракт.

Ранее стало известно, что в Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы.