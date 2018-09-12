Ещё
Спецслужбы Таджикистана сообщили о предотвращении взрыва в здании полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецслужбы Таджикистана сообщили о предотвращении взрыва в здании полиции 

RT на русском 52 минуты назад
В Таджикистане сотрудники спецслужб арестовали 38-летнего мужчину, который планировал взорвать здание отдела внутренних дел на юге страны.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
«Спецслужбы Фархорского района на юге Таджикистана арестовали 38-летнего местного жителя Бахриддина Шарофиддинова, намеревавшегося взорвать здание местного ОВД», — заявили в ведомстве.
В комитете сообщили, что мужчина планировал осуществить взрыв 9 сентября во время торжеств по случаю годовщины независимости страны.
Отмечается, что мужчина отбывал в России наказание за убийство. По словам источника в комитете, после освобождения он вернулся в Таджикистан и примкнул к террористическим группам, от которых получил задание совершить теракт.
Ранее стало известно, что в Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы.
RT на русском: последние новости
Москалькова заявила об отсутствии угроз для жизни Сенцова из-за голодовки Татьяне Дорониной — 85 В одной из гимназий Екатеринбурга ввели карантин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев270
Порошенко приготовился атаковать Россию165
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко124
Британия не смогла найти «российский след»65
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина492
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение