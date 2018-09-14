Депутаты Госдумы от ЛДПР разработают проект о возмещении ущерба добросовестным водителям с полисами ОСАГО

Члены фракции ЛДПР Госдуме приступили к разработке законопроекта, которым предлагается обязать страховые компании возмещать ущерб водителям, имеющим полис ОСАГО и признанным невиновными в совершении ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «При наступлении страхового случая с участием водителя, имеющего действующий полис ОСАГО и признанного невиновным в ДТП, страховая компания должна возместить ему ущерб, а затем взыскивать сумму ущерба или со страховой компании виновника аварии (в случае наличия у него полиса ОСАГО), или непосредственно с виновника (в случае отсутствия полиса)», — приводятся в сообщении слова главы комитета, заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова Уточняется, что законопроект будет разработан депутатами фракции ЛДПР по итогам прошедших в Госдуме 13 сентября парламентских слушаний, посвященных закону об ОСАГО. «Данные поправки предусматривают защиту добросовестных водителей, застраховавших свою гражданскую ответственность», — пояснил Я. Нилов.