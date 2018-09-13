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В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами
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В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами 

Rambler News Service + ещё 15 23 часа назад
Фото: Дни.ру
Такое решение принял думский комитет по контролю и регламенту, сообщила глава комитета Ольга Севастьянова.
По ее словам, будет создана единая структура, которая будет заниматься в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов.
«На совет (Госдумы) мы выносим в понедельник, при принятии решения советом Государственной думы комитет по контролю подготовит окончательный пакет. Мы планируем на следующей неделе внести на пленарное заседание Государственной думы», — цитирует Севастьянову «РИА Новости».
Она добавила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение по объединению этих комиссий.
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