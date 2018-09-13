В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами

Такое решение принял думский комитет по контролю и регламенту, сообщила глава комитета Ольга Севастьянова По ее словам, будет создана единая структура, которая будет заниматься в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов. «На совет ( Госдумы ) мы выносим в понедельник, при принятии решения советом Государственной думы комитет по контролю подготовит окончательный пакет. Мы планируем на следующей неделе внести на пленарное заседание Государственной думы», — цитирует Севастьянову «РИА Новости» Она добавила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение по объединению этих комиссий.