«Единая Россия» 17 сентября обсудит кандидатуры на пост председателя новой объединенной комиссии Госдумы

Члены фракции «Единой России» Госдуме 17 сентября 2018 г. обсудят на президиуме кандидатуры на пост председателя новой объединенной комиссии Госдумы, которая будет создана на базе двух других — по вопросам депутатской этики и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Кандидатуры на пост председателя новой комиссии будут обсуждаться на заседании президиума фракции «Единая Россия» в понедельник», — говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев , слова которого цитируются в сообщении, отметил, что во главе обеих комиссий стоят члены фракции «Единая Россия». «И по квотному распределению мандатов оба мандата наши. Мы, естественно, будем претендовать, чтобы председателем этой единой комиссии стал представитель „Единой России“, — заявил он.

А. Исаев отметил, что руководитель фракции Сергей Неверов приглашал к себе председателей обеих комиссий — Отари Аршбу и Наталью Поклонскую , рассказав им о принятых решениях. „Мы договорились, что руководство фракции вынесет обе кандидатуры на рассмотрение президиума, который состоится в понедельник“, — добавил депутат.

По его словам, во фракции рассчитывают, что 17 сентября Совет Госдумы примет соответствующее решение и вынесет вопрос на заседание нижней палаты парламента.

Предполагается, что в состав комиссии войдет 21 человек: председатель, 10 представителей от „Единая Россия“ и 10 представителей от других фракций. Предполагается также, что в комиссии будет четыре первых заместителя и четыре заместителя председателя комиссии.

»В связи с тем, что объем полномочий данной комиссии таков, что она фактически равна комитету, комитетом по регламенту принято решение о том, что нельзя совмещать руководящие посты в комиссии с постами в других комитетах Госдумы, и это решение нами поддержано», — добавил депутат.