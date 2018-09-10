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В Курской области озвучили итоги выборов
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Назван победитель выборов мэра Москвы

В Курской области озвучили итоги выборов 

Курские известия + ещё 1 59 минут назад
Фото: Курские известия
Нарушений на избирательных участках не выявлено
В Курской области завершились 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. По информации Председателя Избирательной комиссии Курской области Галины Заики, в целом выборы прошли организованно, нарушений, которые могли повлиять на ход голосования и подведение результатов, не установлено.
По итогам единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, избраны главы Кореневского, Октябрьского, Пристенского районов, глава города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований. Активность избирателей в среднем по области составила 40%.
Главой Кореневского района избрана Марина Дегтярева, глава муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (61,48% голосов избирателей в поддержку кандидата).
Глава Октябрьского района — Олег Быковский, глава муниципального образования «Черницынский сельсовет» Октябрьского района Курской области, кандидат в порядке самовыдвижения (53,85% голосов избирателей в поддержку кандидата).
Главой Пристенского района Курской области стал Виктор Петров, действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (80,77% голосов избирателей в поддержку кандидата).
Главой города Суджа выбрали Владимира Дьяченко, начальника энергоучастка города Суджа АО «Курские электрические сети», депутата Собрания депутатов города Суджа шестого созыва на непостоянной основе, кандидата партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (44,66% голосов избирателей в поддержку кандидата).
Кроме того, были сформированы составы депутатов Представительных Собраний 16 муниципальных районов — Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского. Кроме того, избраны депутаты представительных органов отдельных городских и сельских поселений.
Из 387 депутатских мандатов 333 получили кандидаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 16 — кандидаты КПРФ; 3 — кандидаты ЛДПР; 3 — кандидаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 32 — кандидаты в порядке самовыдвижения.
Более тысячи наблюдателей контролировали проведение голосования и подсчет голосов. На всех 480 избирательных участках применялась технология изготовления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом — QR-кодом, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Курской области. Эта технология позволила быстрее оформить и выдать корректные копии протоколов и ускорить ввод данных протоколов в Государственную автоматизированную систему «Выборы».
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