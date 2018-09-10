В Курской области озвучили итоги выборов

Нарушений на избирательных участках не выявлено

Курской области завершились 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. По информации Председателя Избирательной комиссии Курской области Галины Заики, в целом выборы прошли организованно, нарушений, которые могли повлиять на ход голосования и подведение результатов, не установлено.

По итогам единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, избраны главы Кореневского, Октябрьского, Пристенского районов, глава города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований. Активность избирателей в среднем по области составила 40%.

Главой Кореневского района избрана Марина Дегтярева, глава муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (61,48% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Глава Октябрьского района — Олег Быковский, глава муниципального образования «Черницынский сельсовет» Октябрьского района Курской области, кандидат в порядке самовыдвижения (53,85% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой Пристенского района Курской области стал Виктор Петров , действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (80,77% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой города Суджа выбрали Владимира Дьяченко , начальника энергоучастка города Суджа АО «Курские электрические сети», депутата Собрания депутатов города Суджа шестого созыва на непостоянной основе, кандидата партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (44,66% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Кроме того, были сформированы составы депутатов Представительных Собраний 16 муниципальных районов — Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского. Кроме того, избраны депутаты представительных органов отдельных городских и сельских поселений.

Более тысячи наблюдателей контролировали проведение голосования и подсчет голосов. На всех 480 избирательных участках применялась технология изготовления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом — QR-кодом, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Курской области. Эта технология позволила быстрее оформить и выдать корректные копии протоколов и ускорить ввод данных протоколов в Государственную автоматизированную систему «Выборы».