Американские ученые обнаружили акул-вегетарианцев

Поводом к исследованию для ученых стала газетная заметка о том, что молотоголовые акулы якобы могут питаться водорослями. Ученые заинтересовались и приступили к изучению пищевых особенностей представителей этого вида акул.

Исследования проводились с пятью подопытными акулами, обитающими у американского побережья. В течение трех недель ученые кормили их водорослями, и акулы от такого меню не отказывались. Как полагает руководитель исследований Саманта Легх, океанские обитатели с помощью вегетарианского питания сокращали избыток белка в организме. При этом акулы прибавляли в весе.

Открытие американских ученых опровергло утверждения о том, что молотоголовые акулы питаются исключительно «мясом» — поглощают крабов, креветок и не брезгуют рыбьими костями. Водоросли, как теперь установлено, могут составлять до 60 процентов их рациона.