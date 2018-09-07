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Американские ученые обнаружили акул-вегетарианцев
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Американские ученые обнаружили акул-вегетарианцев 

ТАСС 54 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Ученые США впервые в мире обнаружили акул-вегетарианцев. Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, открытие принадлежит исследователям из университетов Калифорнии и Майами.
Поводом к исследованию для ученых стала газетная заметка о том, что молотоголовые акулы якобы могут питаться водорослями. Ученые заинтересовались и приступили к изучению пищевых особенностей представителей этого вида акул.
Исследования проводились с пятью подопытными акулами, обитающими у американского побережья. В течение трех недель ученые кормили их водорослями, и акулы от такого меню не отказывались. Как полагает руководитель исследований Саманта Легх, океанские обитатели с помощью вегетарианского питания сокращали избыток белка в организме. При этом акулы прибавляли в весе.
Открытие американских ученых опровергло утверждения о том, что молотоголовые акулы питаются исключительно «мясом» — поглощают крабов, креветок и не брезгуют рыбьими костями. Водоросли, как теперь установлено, могут составлять до 60 процентов их рациона.
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