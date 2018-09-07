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Турпоток в Турцию по итогам 2018 года может превысить 5 млн человек
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Турпоток в Турцию по итогам 2018 года может превысить 5 млн человек 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию по итогам 2018 года может превысить 5 млн человек. Об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных к двусторонней встрече президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В 2016 году число российских туристов в связи с действовавшими в отношении этой страны запретами на продажу туров и осуществление чартерных рейсов составило всего 866 тыс. человек.
Со снятием соответствующих ограничений вновь отмечен значительный рост потока российских туристов в Турцию: по итогам 2017 года эта цифра составила рекордные 4,7 млн человек, что позволило России занять первое место по числу посещающих страну иностранных граждан, опередив Германию, отмечается в материалах.
"За первое полугодие турпоток вырос на 40% (2,4 млн туристов) и к концу года имеет шансы превысить 5 млн человек", — говорится в документах.
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