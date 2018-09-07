Турпоток в Турцию по итогам 2018 года может превысить 5 млн человек

В 2016 году число российских туристов в связи с действовавшими в отношении этой страны запретами на продажу туров и осуществление чартерных рейсов составило всего 866 тыс. человек.

Со снятием соответствующих ограничений вновь отмечен значительный рост потока российских туристов в Турцию: по итогам 2017 года эта цифра составила рекордные 4,7 млн человек, что позволило России занять первое место по числу посещающих страну иностранных граждан, опередив Германию, отмечается в материалах.

"За первое полугодие турпоток вырос на 40% (2,4 млн туристов) и к концу года имеет шансы превысить 5 млн человек", — говорится в документах.