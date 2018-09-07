В МЧС Узбекистана подтвердили гражданство пятерых погибших при аварии в Липецкой области

Как отмечает ведомство, «в результате нарушения правил дорожного движения» столкнулись автомобили «Toyota RAV 4» и «ВАЗ 2106».

«В результате происшествия на месте скончались пять граждан Республики Узбекистан, один гражданин Российский Федерации с различными травмами госпитализирован», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил о пяти погибших при аварии в Липецкой области.

В августе URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.