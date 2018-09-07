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В МЧС Узбекистана подтвердили гражданство пятерых погибших при аварии в Липецкой области
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В МЧС Узбекистана подтвердили гражданство пятерых погибших при аварии в Липецкой области 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В МЧС Узбекистана подтвердили гражданство пятерых погибших в результате столкновения двух автомобилей в Липецкой области в России.
Как отмечает ведомство, «в результате нарушения правил дорожного движения» столкнулись автомобили «Toyota RAV 4» и «ВАЗ 2106».
«В результате происшествия на месте скончались пять граждан Республики Узбекистан, один гражданин Российский Федерации с различными травмами госпитализирован», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил о пяти погибших при аварии в Липецкой области.
В августе URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.
RT на русском: последние новости
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