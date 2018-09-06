РУСАЛ приглашает красноярцев на экоквест День Енисея

Организаторы масштабного экологического марафона День Енисея приглашают красноярцев на экоквест, который состоится 8 сентября на территории Косы Орлиха — прибрежная зона Зелёной рощи на пр. Ульяновский.

Экоквест предполагает командный и соревновательный сбор мусора. Команды участников будут состязаться не только в скорости и количестве наполненных мешков — будут отдельные номинации за сортировку и выполнение заданий. В 2018 году в экоквесте впервые примут участие спортивные команды-тёзки великой реки — регбийная команда Енисей-СТМ, баскебольный Енисей, которые будут ждать волонтёров на своих локациях. Победители получат подарки, всех участников ждёт горячий чай и угощения. Зарегистрировать команду можно будет на месте 8 сентября с 10.00. Старт экоквеста в 11.00.

«Основными задачами экологического марафона День Енисея является воспитание экологически ответственного поведения, культуры труда и отдыха без вреда для окружающей среды. Мы приглашаем всех, кто живёт на берегах великой реки, тех, кто живёт в Советском районе, отдать дань уважения Енисею и просто хорошо и с пользой провести время со своей семьёй, друзьями и коллегами», — сообщил Александр Дроздов , заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ

Летний сезон Дня Енисея стартовал в июне с экоквеста на этой же территории Косы Орлиха. Более 300 человек в течение двух часов собрали около 10 тонн мусора на территории. Среди них 106 автомобильных шин, которые были отправлены на переработку. Также вывезли с берега больше 40 120-литровых мешков пластика.

Экомарафон «День Енисея» реализуется уже в течение 7 лет. Металлурги совместно с волонтерами из других компаний города убирают прибрежные зоны от скопившегося мусора, организуют конкурсы и другие экологически события. За это время под брендом акции проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено 800 КАМАЗов с берегов реки. Волонтерами акции стали 75 тысяч человек. С каждым годом растет число партнёров Дня Енисея: как коммерческих экологически ответственных компаний, так и общественных, государственных и образовательных организаций.

День Енисея давно вышел за пределы Красноярска и проходит в территориях, где протекает великая река. В том числе в Хакасии. В Красноярском крае в 2017 году будут участвовать 20 муниципальных образований, будет очищено 117 км берегов Енисея. Ориентировочное количество участников около 5000 человек.