В Тверской области предприятия торгуют браконьерской древесиной

Активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области провели проконтролировали соблюдение законодательства организациями, торгующими пиломатериалами. В ходе рейдов общественники выявили несколько предприятий, которые не регистрируют сделки по продаже древесины в системе ЛесЕГАИС, что нарушает законодательство. Материалы о данных фактах активисты ОНФ направят в прокуратуру

Общественники провели контрольные закупки в Калязине , Бологом, Твери , Конаковском и Вышневолоцком районах. Во время закупок сверялись данные продавца в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Из всех компаний, у которых приобретались пиломатериалы, активисты выявили только одну организацию в городе Бологое, регистрирующую сделки в системе ЕГАИС. Но и в этой организации покупка была оформлена без паспортных данных, что является административным правонарушением.

— В настоящее время все предприятия, реализующие пиломатериалы, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС, с помощью которой можно установить происхождение пиломатериала, а также легально ли была срублена древесина. Кроме того, контрагенты обязаны декларировать все сделки с древесиной в этой системе, — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Тверской области Вячеслав Щербаков

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения прозрачности торговли пиломатериалами и предотвращения деятельности «черных лесорубов», а незадекларированные в ЛесЕГАИС сделки вызывают сомнения в законности происхождения древесины. Несмотря на требования закона, большая часть организаций, занимающихся сбытом древесины, никак не отражает сделки в системе ЕГАИС. При этом многие предприниматели просто не знают о необходимости регистрации и отображении сделок в данной электронной системе, а также заявляют о неудобстве системы.

— По итогам мониторинга мы обратимся в прокуратуру с просьбой принять меры к нарушителям законодательства. Мы также будем формулировать предложения по совершенствованию системы учета древесины, — добавил Щербаков.

Всероссийский мониторинг Общероссийского народного фронта по проверке предпринимателей, занимающихся сбытом древесины, стартовал летом 2018 г. На данный момент проверки прошли уже в половине регионов. По предварительной оценке, более 80% предпринимателей вовсе не пользуются системой ЛесЕГАИС. На поддержание самой системы ежегодно тратятся бюджетные средства, но, как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, тратятся они неэффективно.