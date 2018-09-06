Китай стал крупнейшим источником туристов для Брунея

Бандар-Сери-Бегаван , 6 сентября / Синьхуа / — Согласно данным, обнародованным на днях правительством Брунея , в первом квартале текущего года Китай стал крупнейшим источником туристов для этой страны Юго-Восточной Азии.

По статистике, в первом квартале этого года число иностранных туристов, прибывших в эту страну через международный аэропорт Брунея, составило 70729 человек/раз, что на 4,1 проц больше, чем в соответствующий период минувшего года. Китай стал крупнейшим источником туристов для Брунея, на его долю пришлось 26,2 проц от общего количества посетивших Бруней иностранных туристов. В 2017 году этот показатель составил 18,5 проц.

Кроме Китая, в первую пятерку стран мира по численности посетивших Бруней туристов входят также Малайзия, Индонезия, Филиппины и Сингапур. —0—