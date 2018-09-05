Куратора «Синего кита» приговорили к трем годам колонии-поселения

Обвиняемый на судебный процесс не пришел.

Сегодня, 5 сентября, Еткульский районный суд Челябинской области признал виновным 26-летнего почтальона из Москвы Илью Сидорова . Молодой человек получил три года колонии-поселения. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Почтальона обвинили в доведении школьницы из Челябинской области до покушения на самоубийство и вымогательстве у нее денег посредством игры «Синий кит».

По данным районного суда, молодой человек через социальную сеть «ВКонтакте» нашел свою жертву. Ей оказалась 14-летняя девочка из Челябинской области. Обвиняемый целый месяц склонял девушку к суициду. Общение происходило с 15 апреля по 15 мая 2017 года. Под видом игры «Синий кит» он уговаривал подростка выполнять различные задания суицидальной направленности. За отказ молодой человек обещал убить ее или родителей девочки. Не выдержав такого давления, она 16 мая 2017 года пыталась уйти из жизни.

Чудом девочку удалось спасти. Кстати, обвиняемый еще и вымогал деньги у подростка. Опять же он обещал убить ее родителей, если она не переведет на его банковскую карту 23 тысячи рублей.

Отметим, что 26-летний Илья Сидоров не пришел на оглашение приговора.

Напомним, в апреле 2018 года Генпрокурор РФ заявил, что ответственные ведомства не справляются с блокировкой «групп смерти». И предложил Минкомсвязи разработать дополнительные меры защиты подростков от контента в Сети, склоняющего к опасным поступкам. Генеральная прокуратура России считает недостаточными меры по выявлению «групп смерти» в интернете и закрытия доступа к ним. Случаи склонения к суициду зарегистрированы более чем в десяти регионах страны. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе ежегодного доклада Совету Федерации

К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке,

— сказал Юрий Чайка.

Проведенный анализ показал необходимость совершенствования действующей системы защиты детей от негативного контента в сети интернет. Об этом свидетельствует ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в «группы смерти» в социальных сетях («Синий кит», «Тихий дом», «Море китов» и иные),

— отмечалось в докладе.

По словам Юрия Чайки, вопреки Национальной стратегии действий в интересах детей и Концепции информационной безопасности детей, Роспотребнадзор и Роскомнадзор при выявлении опасных для подростков адресов не соблюдают сроки их блокировки. В результате к решению проблемы приходится подключаться сотрудникам прокуратуры.

К слову, знаменитый психолог Катерина Мурашова на открытой онлайн-лекции объясняла, как разговаривать с ребенком о насильственной смерти.

Если ребенок узнал об этом и переживает, надо сказать, что такое бывает и вы тоже переживаете. Но при этом мир, в котором иногда случаются ужасные вещи, прекрасен, и вы в нем живете и ни от чего не отказываетесь. Ребенок понимает, что если вы нормально существуете в этом мире и ни в чем себя не ограничиваете, то и он может быть спокоен,

— посоветовала Катерина Мурашова.

Фото: архив редакции