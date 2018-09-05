В Краснодаре 3 сентября пропал 9-летний школьник Вадим Бондаренко

С заявлением об исчезновении сына в дежурную часть УМВД РФ по городу 4 сентября обратилась его мать

С заявлением об исчезновении сына в дежурную часть УМВД РФ по городу обратилась его мать. Она позвонила 4 сенября в 20.30 и сообщила, что сын ушел 3 сентября около 7.00 и больше не возвращался.

Мальчика объявили в розыск.

По предварительным данным, школьник, житель Комсомольского микрорайона, ушел из дома 3 сентября вечером. Утром он вернулся, забрал деньги из копилки и опять ушел. 27 августа он также уходил на ночь, не поставив в известность мать, куда направляется.

«Позже оказалось, что мальчик ночевал дома у подруги матери. Ребенок ходит в школу в третий класс», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту исчезновения мальчика начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

На вид Вадиму 10-11 лет, рост около 147-150 см. У мальчика худощавое телосложение, светло-русые прямые волосы, глаза голубые, славянская внешность. На ребенке были голубые шорты, голубая борцовка и такого же цвета кроссовки с оранжевыми вставками.

Кроме того, с собой он унес темно-зеленый с черным рюкзак с символикой ФК «Краснодар». Мальчик занимается футболом.

Всех, кто что-то знает, о местонахождении Вадима Бондаренко, просят сообщить об этом по телефонам: 02, 231-70-71, 237-57-08 или 8 (918) 666-07-65 Напомним, 16-летнюю школьницу, пропавшую в Новороссийске, нашли в Краснодаре.