Суд в Москве приговорил «вора в законе» Гогу Потийского к 13 годам особого режима за убийство бизнесмена

Пресненский районный суд столицы приговорил гражданина Грузии Георгия Гугушвили к 13 годам колонии особого режима за убийство мужчины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Пресненский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Грузии Г. Гугушвили. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Г. Гугушвили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — рассказали в ведомстве.

Также суд удовлетворил гражданский иск родственников потерпевшего в размере 1 млн руб.

Суд установил, что 8 июня 2013 г. в Брюсовом пер. в ходе ссоры со столичным предпринимателем Г. Гугушвили ударил мужчину колюще-режущим предметом в грудь, ранив сердце, после чего скрылся с места преступления. Через несколько часов от полученного ранения пострадавший скончался в больнице. С тех пор. Г. Гугушвили находился в розыске: он был задержан в марте 2018 г.