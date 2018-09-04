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В Египте погиб чешский турист от нападения акулы в Красном море
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В Египте погиб чешский турист от нападения акулы в Красном море 

ProComp.info 4 сентября 2018
6 августа — Прокомпинфо. Чешский турист, отдыхающий в Египте со своей семьей, погиб от нападения акулы во время купания в Красном море. По словам председателя городского совета генерала Атефа Вагди, неизвестный мужчина, который находился в Марса-Аламе, умер «в результате нападения акулы». Как сообщается, останки жертвы были найдены выброшенными на берег в популярном среди дайверов курортном городе. Генерал Атефа Вагди сообщил, что тело теперь передается чешскому посольству. Он сказал, что «нет проблем в дайвинге» вокруг Марса Алам, но добавил, что люди, которые плавают на поверхности в глубоких водах за пределами коралла, могут быть уязвимы для атаки. Теперь смерть будет расследоваться министерством окружающей среды страны. В последние годы в водах Египта произошло несколько нападений акул. В 2010 году правительство было вынуждено закрыть участок пляжа в Шарм-Эш-Шейхе после пяти нападений за пять дней. Немецкий турист был убит акулой в 2015 году во время купания в Красном море у берегов Египта — первая смерть, связанная с акулами за пять лет.
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