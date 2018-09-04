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Тело альпинистки, пролежавшее на Эльбрусе 31 год, отдали родственникам
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Тело альпинистки, пролежавшее на Эльбрусе 31 год, отдали родственникам 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Карачаево-Черкесии следователи отдали родственникам тело погибшей альпинистки, обнаруженное на Эльбрусе.
Елена Базыкина 1951 года рождения, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области, погибла еще в 1987 году. Группа, с которой она совершала восхождение, попала под лавину. Найти погибших тогда так и не удалось.
23 августа 2018 года тело женщины было найдено туристами на высоте около 4 тысяч метров. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие множественных переломов, характерных при попадании под снежную лавину. При погибшей был также найден хорошо сохранившийся паспорт, что позволило точно установить ее личность.
"Тело забрали родственники альпинистки из Санкт-Петербурга — двоюродный брат и племянник. По словам родственников, тело вначале доставят в Ростов, где проведут кремацию и далее в урне транспортируют прах женщины", — рассказал ТАСС старший помощник руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета РФ Сергей Шуваев.
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