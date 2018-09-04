Тело альпинистки, пролежавшее на Эльбрусе 31 год, отдали родственникам

Карачаево-Черкесии следователи отдали родственникам тело погибшей альпинистки, обнаруженное на Эльбрусе.

Елена Базыкина 1951 года рождения, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области , погибла еще в 1987 году. Группа, с которой она совершала восхождение, попала под лавину. Найти погибших тогда так и не удалось.

23 августа 2018 года тело женщины было найдено туристами на высоте около 4 тысяч метров. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие множественных переломов, характерных при попадании под снежную лавину. При погибшей был также найден хорошо сохранившийся паспорт, что позволило точно установить ее личность.