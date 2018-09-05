СК настаивает на аресте обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы

В доме мужчины, который обвиняется в убийстве полицейского на станции метро «Курская», нашли футболку со следами крови.

Ранее Sobesednik.ru писал, что следствие предъявило подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро обвинение по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ).

Как сообщается на сайте СК по Москве, позднее по месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами крови.

В связи с этим следствие ходатайствует об избрании в отношении 42-летнего фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.