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СК настаивает на аресте обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

СК настаивает на аресте обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы 

ИД «Собеседник» + ещё 1 1 час назад
В доме мужчины, который обвиняется в убийстве полицейского на станции метро «Курская», нашли футболку со следами крови.
Ранее Sobesednik.ru писал, что следствие предъявило подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро обвинение по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Как сообщается на сайте СК по Москве, позднее по месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами крови.
В связи с этим следствие ходатайствует об избрании в отношении 42-летнего фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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