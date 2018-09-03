Ещё
СМИ: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве приехал из Оренбуржья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве приехал из Оренбуржья 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции «Курская». По информации журналистов, мужчина приехал из Оренбурга.
Злоумышленника опознала сотрудница метро. После хлопка в служебном помещении, женщина пошла проверить, что произошло, навстречу ей выбежал мужчина, который сел в поезд и уехал. Работница обнаружила в помещении тело 23-летнего полицейского и позвала помощь, сообщает Лента.ру. Задержанный отрицает вину, оружие не найдено.
Преступление произошло в ночь со 2 на 3 сентября на станции «Курская». По версии следствия, правоохранитель остановил мужчину для проверки документов. После чего неизвестный выстрелил полицейскому в голову и скрылся. По данным источника АиФ.ru в московской полиции, гражданин, которого остановил правоохранитель, был приезжим, и у него отсутствовала регистрация.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге злоумышленник украл из кассы рыночного склада 315 тысяч Травили насекомых: в Абдулинском ГО двое мужчин погибли от угарного газа Оренбургские волонтеры нашли на рынке пропавшую пенсионерку из Тольятти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко121
ФСБ призналась в работе в Донбассе120
Застреливший полицейского объяснил свой поступок125
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы184
Киев готовит наступление в Донбассе99
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение