СМИ: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве приехал из Оренбуржья

Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции «Курская». По информации журналистов, мужчина приехал из Оренбурга

Злоумышленника опознала сотрудница метро. После хлопка в служебном помещении, женщина пошла проверить, что произошло, навстречу ей выбежал мужчина, который сел в поезд и уехал. Работница обнаружила в помещении тело 23-летнего полицейского и позвала помощь, сообщает Лента.ру . Задержанный отрицает вину, оружие не найдено.

Преступление произошло в ночь со 2 на 3 сентября на станции «Курская». По версии следствия, правоохранитель остановил мужчину для проверки документов. После чего неизвестный выстрелил полицейскому в голову и скрылся. По данным источника АиФ.ru в московской полиции, гражданин, которого остановил правоохранитель, был приезжим, и у него отсутствовала регистрация.