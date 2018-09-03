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Эксперт оценил развитие сотрудничества между Россией и Угандой
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Эксперт оценил развитие сотрудничества между Россией и Угандой 

Вечерняя Москва + ещё 1 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Россия намерена расширять сотрудничество с африканскими странами.
Разработка золота и других природных ископаемых в Уганде может стать крайне выгодным приложением усилий для нашей страны. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич, передает rueconomics.ru.
По словам эксперта, Россия может наладить стабильный товароборот с этой африканской страной.
— В основном, это сельхозтовары и прочий товарообмен, но заметную роль в данном раскладе могут сыграть роль и минерально-сырьевые товары, включая и такое направления, как разработка золотоносных месторождений в Уганде, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
По словам эксперта, золото является основополагающим полезным ископаемым в Уганде, а у Москвы есть в наличии эффективные технологии по его добыче, обработке и реализации на международном рынке.
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