Бастрыкин потребовал доложить о первых итогах расследования убийства полицейского в Москве

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить информацию о первых результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством в Москве сотрудника полиции", — сообщили в СК.

Поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову. Установлено, что ранее он остановил мужчину для проверки документов. Уголовное дело расследуется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции"). О задержании подозреваемого в убийстве полицейского ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве

Подозреваемого и свидетелей по уголовному делу сейчас допрашивают следователи. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи с камер, на котором зафиксирован момент после убийства сотрудника полиции. Подозреваемый успевает зайти в вагон поезда и уехать, после чего уборщица обнаруживает, что произошло убийство.