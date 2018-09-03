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Бастрыкин потребовал доложить о первых итогах расследования убийства полицейского в Москве
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Бастрыкин потребовал доложить о первых итогах расследования убийства полицейского в Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о первых результатах расследования дела об убийстве полицейского в московском метро. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить информацию о первых результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством в Москве сотрудника полиции", — сообщили в СК.
Поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову. Установлено, что ранее он остановил мужчину для проверки документов. Уголовное дело расследуется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции"). О задержании подозреваемого в убийстве полицейского ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве
Подозреваемого и свидетелей по уголовному делу сейчас допрашивают следователи. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи с камер, на котором зафиксирован момент после убийства сотрудника полиции. Подозреваемый успевает зайти в вагон поезда и уехать, после чего уборщица обнаруживает, что произошло убийство.
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