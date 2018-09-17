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Студенты ПИМУ победили на всероссийской олимпиаде по эндохирургии
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Студенты ПИМУ победили на всероссийской олимпиаде по эндохирургии 

Newsroom24 + ещё 51 17 сентября 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба университета.
VII Всероссийская олимпиада по эндохирургии для студентов и молодых специалистов состоялась 14-15 сентября 2018 года в РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва). Студенты Приволжского медуниверситета Михаил Тимощенко и Михаил Новиков (кафедра факультетской хирургии и трансплантологии) стали лучшими по итогам лапароскопического конкурса, заняв первое место в соответствующей номинации олимпиады.
Также в олимпиаде приняли участие студенты кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии, акушерства и гинекологии, общей хирургии им. А. И. Кожевникова, детской хирургии.
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