Студенты ПИМУ победили на всероссийской олимпиаде по эндохирургии

Об этом сообщает пресс-служба университета.

VII Всероссийская олимпиада по эндохирургии для студентов и молодых специалистов состоялась 14-15 сентября 2018 года в РНИМУ им. Н. И. Пирогова ( Москва ). Студенты Приволжского медуниверситета Михаил Тимощенко и Михаил Новиков (кафедра факультетской хирургии и трансплантологии) стали лучшими по итогам лапароскопического конкурса, заняв первое место в соответствующей номинации олимпиады.

Также в олимпиаде приняли участие студенты кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии, акушерства и гинекологии, общей хирургии им. А. И. Кожевникова, детской хирургии.