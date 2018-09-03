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Сокурсник убитого в Москве полицейского: у него были большие планы на будущее
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Сокурсник убитого в Москве полицейского: у него были большие планы на будущее 

Свободная пресса + ещё 7 1 час назад
Фото: Главный региональный
У застреленного в московском метро сотрудника полиции были большие планы на будущее.
Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал сокурсник погибшего Артемий.
По его словам, в органах внутренних дел убитый 23-летний полицейский начал служить не так давно, но «имел большие планы на будущее».
При этом сокурсник погибшего подчеркнул, что работой в полиции он был доволен.
«Его не устраивало лишь то обстоятельство, что регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21:00 и позже», — рассказал сокурсник.
Именно поэтому, как уверяет Артемий, погибший полицейский планировал перевестись работать ближе к своей семье, но не успел этого сделать.
Напомним, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» в Москве было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Установлено, что ранее погибший правоохранитель остановил мужчину для проверки документов.
Для розыска подозреваемого был объявлен план «Сирена». Утром 3 сентября стало известно, что в результате оперативно-розыскных мероприятий столичными правоохранителями был задержан подозреваемый в этом преступлении.
В свою очередь в пресс-службе столичного Управления СК РФ отметили, что задержанный мужчина проверяется на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».
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