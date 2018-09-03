Сокурсник убитого в Москве полицейского: у него были большие планы на будущее

У застреленного в московском метро сотрудника полиции были большие планы на будущее.

Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал сокурсник погибшего Артемий.

По его словам, в органах внутренних дел убитый 23-летний полицейский начал служить не так давно, но «имел большие планы на будущее».

При этом сокурсник погибшего подчеркнул, что работой в полиции он был доволен.

«Его не устраивало лишь то обстоятельство, что регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21:00 и позже», — рассказал сокурсник.

Именно поэтому, как уверяет Артемий, погибший полицейский планировал перевестись работать ближе к своей семье, но не успел этого сделать.

Напомним, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» в Москве было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Установлено, что ранее погибший правоохранитель остановил мужчину для проверки документов.

Для розыска подозреваемого был объявлен план «Сирена». Утром 3 сентября стало известно, что в результате оперативно-розыскных мероприятий столичными правоохранителями был задержан подозреваемый в этом преступлении.

В свою очередь в пресс-службе столичного Управления СК РФ отметили, что задержанный мужчина проверяется на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

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