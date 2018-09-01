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На заводе Ford стали летать дроны!
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На заводе Ford стали летать дроны! 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Ford обзавелась новыми сотрудниками.
Всерьёз задумавшись было принято решение внедрить в штат — летающие дроны. Ранее все работы по тех.обслуживанию лежали на плечах сотрудников, при этом использовались автоматизированные платформ-подъёмники. Все работы проходили на высоте сорок метров, более того, чтобы осмотреть каждую зону нужно было практически двенадцать часов времени и труда.
В начале сотрудники просто пошутили, что такую работу можно было возложить на работов, но как раз-таки эта идея поддотлкнула на мысль внедрения дронов.
Теперь дроны-инспекторы будут осматривать высотные конструкции, что намного обезопасит сотрудников от несчастных случаев, а также сэкономит время.
В дроны установлены видеокамеры с помощью которых можно легко осматривать все конструкции до мелочей, захватывая даже крышу и трубы. Благодаря новшеству проверки можно участить, более того производство приостанавливать нельзя.
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