На заводе Ford стали летать дроны!

Всерьёз задумавшись было принято решение внедрить в штат — летающие дроны. Ранее все работы по тех.обслуживанию лежали на плечах сотрудников, при этом использовались автоматизированные платформ-подъёмники. Все работы проходили на высоте сорок метров, более того, чтобы осмотреть каждую зону нужно было практически двенадцать часов времени и труда.

В начале сотрудники просто пошутили, что такую работу можно было возложить на работов, но как раз-таки эта идея поддотлкнула на мысль внедрения дронов.

Теперь дроны-инспекторы будут осматривать высотные конструкции, что намного обезопасит сотрудников от несчастных случаев, а также сэкономит время.

В дроны установлены видеокамеры с помощью которых можно легко осматривать все конструкции до мелочей, захватывая даже крышу и трубы. Благодаря новшеству проверки можно участить, более того производство приостанавливать нельзя.