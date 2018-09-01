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Сын генпрокурора Чайки будет преподавать в МГИМО
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Сын генпрокурора Чайки будет преподавать в МГИМО 

Инфо 24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Инфо 24
Сын генпрокурора РФ Юрия Чайки — 30-летний Игорь Чайка — с этого учебного года будет преподавать курсы о новых рынках и стратегиях развития компаний в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
Чайка вошел в число преподавателей новой кафедры вуза — предпринимательства и корпоративного управления. Ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сын генпрокурора прочтет лекции по дисциплинам «Стратегии компаний» и «Развитие новых рынков, рынки будущего».
Одной из целей кафедры, как указано на сайте вуза, является формирование «современного взгляда на стратегии развития экономики и государства, развитие предпринимательских и лидерских компетенций у будущей элиты России».
Помимо Чайки, на кафедре будут преподавать председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, политик и журналист Ирина Хакамада, а также один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. В 2011 году Игорь Чайка окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина (Институт международного частного права). В феврале 2014 года он занял пост советника губернатора Московской области по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи, однако спустя полтора года оставил должность и ушел в бизнес.
В марте 2016 года Чайка создал компанию «Русский экспорт», которая специализируется на оптовой торговле зерном и семенами. Летом 2017 года бизнесмен учредил девелоперскую компанию «Архплей Девелопмент», в планах которой строительство 1 млн кв. м. недвижимости в Москве и Подмосковье, а также строительную компанию ЮБК в Крыму.
Чайка владеет ООО «Хартия», которая в апреле 2018 года стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской и Тульской областях. Бизнесмену принадлежит экспортная компания Dakaitaowa. Летом 2018 года она поставила в Китай алкогольные напитки российского производства. В декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесе, связях и недвижимости семьи генпрокурора Юрия Чайки. В нем утверждалось, что компании Игоря Чайки получали многомиллиардные госконтракты.
Чайка отверг обвинения в свой адрес. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что фильм Навального лживый и снят на деньги главы британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.
В ходе расследования в выписках Росреестра нашли как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки Игорю и Артему. В июне 2016 их имена в Росреестре были заменены кодировками «физическое лицо ЛСДУ3» и «физическое лицо ЙФЯУ9». Позже данные о владельцах этой недвижимости и вовсе были удалены из реестра.
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