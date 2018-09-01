Сын генпрокурора Чайки будет преподавать в МГИМО

Чайка вошел в число преподавателей новой кафедры вуза — предпринимательства и корпоративного управления. Ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов . Сын генпрокурора прочтет лекции по дисциплинам «Стратегии компаний» и «Развитие новых рынков, рынки будущего».

Одной из целей кафедры, как указано на сайте вуза, является формирование «современного взгляда на стратегии развития экономики и государства, развитие предпринимательских и лидерских компетенций у будущей элиты России».

Помимо Чайки, на кафедре будут преподавать председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен , политик и журналист Ирина Хакамада , а также один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили . В 2011 году Игорь Чайка окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина (Институт международного частного права). В феврале 2014 года он занял пост советника губернатора Московской области по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи, однако спустя полтора года оставил должность и ушел в бизнес.

В марте 2016 года Чайка создал компанию «Русский экспорт», которая специализируется на оптовой торговле зерном и семенами. Летом 2017 года бизнесмен учредил девелоперскую компанию «Архплей Девелопмент», в планах которой строительство 1 млн кв. м. недвижимости в Москве и Подмосковье, а также строительную компанию ЮБК в Крыму.

Чайка владеет ООО «Хартия», которая в апреле 2018 года стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской и Тульской областях. Бизнесмену принадлежит экспортная компания Dakaitaowa. Летом 2018 года она поставила в Китай алкогольные напитки российского производства. В декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесе, связях и недвижимости семьи генпрокурора Юрия Чайки. В нем утверждалось, что компании Игоря Чайки получали многомиллиардные госконтракты.

Чайка отверг обвинения в свой адрес. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что фильм Навального лживый и снят на деньги главы британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера