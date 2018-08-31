Замглавы УФАС Подмосковья напомнил о штрафах за ненадлежащую рекламу

Заместитель руководителя Московского областного управления ФАС Дмитрий Стрельников рассказал о штрафах за недостоверную рекламу в магазинах, которая часто вводит посетителя в заблуждение, сообщается на сайте управления ФАС по Московской области.

На Первом канале вышла передача «Доброе утро» с интервью Стрельникова. В сюжете речь пошла о ненадлежащей рекламе, размещаемой торговыми сетями и о способах борьбы с ней. Многие магазины размещают рекламную информацию о скидках на товары, но при оплате покупок на кассе цена отличается от заявленной в акции.

«Санкция, предусмотренная законом за данное правонарушение, достаточно велика — от 100 до 500 тысяч рублей для юридического лица, в том числе может быть привлечено и должностное лицо на сумму до 20 тысяч рублей», — сказал в эфире Стрельников.