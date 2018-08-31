Виктор Савиных: «Заткнуть дырку в космосе — это смешно, нужно срочно садиться. Рисковать космонавтами нельзя»

Экипаж МКС подтвердил герметичность заплатки на отверстии, образовавшемся в корабле «Союз». Утечки воздуха уже нет, давление остается стабильным, следует из переговоров экипажа с Землей.

Ранее сообщалось, что на месте заплатки образовалось вздутие. Российские агентства приводили данные со ссылкой на портал Spaceflightnow.com, согласно которым микротрещину в российском «Союзе» заделали герметиком и медицинской марлей. «Интерфакс» писал, повреждение заклеили каптоновой лентой. Это специальный термостойкий материал, из которого делают внешние слои скафандров. Судя по отчету NASA , на корабле образовалось сразу два отверстия, одно из них сквозное. «Роскомос» позднее сообщил, что не располагает данными о второй терщине. «Союз» на орбите с июня. Как сообщил источник РИА Новости, специальная комиссия разбирается, почему образовалось такое повреждение, возможно, в корабль попал микрометеорит или космический мусор. На низкой околоземной орбите скорость полета — 8 километров в секунду, и даже небольшой предмет можно сравнить с пулей.

Либо трещина — следствие производственного брака. Однако при испытаниях корабля на Земле и за время на орбите проблем с герметичностью не было.

Иван Моисеев: В любой непонятной ситуации проще всего списать все на микрометеориты и мусор, но это никак не вяжется с тем, что трещин, согласно первоначальной информации, несколько. Скорее всего, дело в производственном дефекте, считает научный руководитель Института космической политики

— «Союз» тестируется, как и все корабли, в вакуумной камере, чтобы не было никаких утечек. Этот этап конечно бы прошел и прошел хорошо, но в случае человеческих отклонений при изготовлении, после вывода на орбиту идут нагрузки при стыковке, и уже в стыкованном состоянии идут нагрузки, связанные с динамикой самой станции. Она движется, поскольку массы-то все-таки большие, и, если что-то не доработано, как раз получается похожая картина образования микротрещин — либо в районе стыковочного узла, либо в районе стыковки между бытовым и спускаемым аппаратом, либо вообще изначально была заложена возможность появления таких трещин. Если утечка прекращена, оставаться можно. На станции достаточно воздуха, можно восполнять небольшие утечки, это всегда предусматривается. А вот если будет продолжаться утечка и сильно, вот тогда начнутся серьезные неприятности.

— По поводу марли и герметика. Что за новые технологии такие? Марля на борту «Союза» — это нормально?

— Если видно, где трещина, для того, чтобы ее заклеить годятся любые подручные средства — эпоксидный клей, изолента. Если они выбрали герметик и марлю, значит, считают, что это надежнее. А то, что там образовалось вздутие, несколько непонятно конечно, но, поскольку это все со слов пересказано, трудно сказать, что там. Давит-то изнутри, значит, не вздутие должно образоваться, а наоборот.

Повреждения обнаружили около одного из люков в бытовом отсеке. В NASA заявляют, что диаметр сквозной трещины — около 2 миллиметров.

Российские члены экипажа МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами заявили, что диметр повреждения — от 3 до 4 сантиметров По словам одного из космонавтов, трещина похожа на небольшое просверленное отверстие. Но, скорее всего, 3-4 сантиметра — все-таки длина трещины, говорят эксперты. Утечка воздуха и падение давления произошло на международной космической станции 30 августа. И NASA, и российская сторона уверяют, что все системы МКС стабильны, а экипаж 31-го числапланирует вернуться к обычному графику работ. Однако летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, участник знаменитой миссии на «Салют-7» Виктор Савиных говорит, что в такой ситуации нужно однозначно возвращать экипаж на Землюю

Виктор Савиных летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза «В моей практике такого не случалось. Всегда что-то случается впервые. Это, видимо, как-то предусматривали, если взяли с собой что-то, чтобы заткнуть дырку. Заткнуть дырку в космосе — это смешно, нужно срочно садиться, пока все не развалилось. Рисковать космонавтами нельзя».

Это не первая неполадка в этом году на МКС. Недавно в японском модуле американского сегмента Международной космической станции возникли проблемы с системой терморегулирования. В жилой отсек просачивалась влага, и астронавты боролись с «испариной», которой покрылись стенки модуля, с помощью бумажных салфеток и полотенец. Кроме того, в американском сегменте МКС выходила из строя одна из систем удаления углекислого газа, и астронавтам пришлось самостоятельно ее ремонтировать.