Экипаж МКС подтвердил герметичность заплатки на отверстии, образовавшемся в корабле «Союз». Утечки воздуха уже нет, давление остается стабильным, следует из переговоров экипажа с Землей.
Ранее сообщалось, что на месте заплатки образовалось вздутие. Российские агентства приводили данные со ссылкой на портал Spaceflightnow.com, согласно которым микротрещину в российском «Союзе» заделали герметиком и медицинской марлей. «Интерфакс» писал, повреждение заклеили каптоновой лентой. Это специальный термостойкий материал, из которого делают внешние слои скафандров. Судя по отчету NASA, на корабле образовалось сразу два отверстия, одно из них сквозное. «Роскомос» позднее сообщил, что не располагает данными о второй терщине. «Союз» на орбите с июня. Как сообщил источник РИА Новости, специальная комиссия разбирается, почему образовалось такое повреждение, возможно, в корабль попал микрометеорит или космический мусор. На низкой околоземной орбите скорость полета — 8 километров в секунду, и даже небольшой предмет можно сравнить с пулей.
Либо трещина — следствие производственного брака. Однако при испытаниях корабля на Земле и за время на орбите проблем с герметичностью не было.
В любой непонятной ситуации проще всего списать все на микрометеориты и мусор, но это никак не вяжется с тем, что трещин, согласно первоначальной информации, несколько. Скорее всего, дело в производственном дефекте, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев:
— «Союз» тестируется, как и все корабли, в вакуумной камере, чтобы не было никаких утечек. Этот этап конечно бы прошел и прошел хорошо, но в случае человеческих отклонений при изготовлении, после вывода на орбиту идут нагрузки при стыковке, и уже в стыкованном состоянии идут нагрузки, связанные с динамикой самой станции. Она движется, поскольку массы-то все-таки большие, и, если что-то не доработано, как раз получается похожая картина образования микротрещин — либо в районе стыковочного узла, либо в районе стыковки между бытовым и спускаемым аппаратом, либо вообще изначально была заложена возможность появления таких трещин. Если утечка прекращена, оставаться можно. На станции достаточно воздуха, можно восполнять небольшие утечки, это всегда предусматривается. А вот если будет продолжаться утечка и сильно, вот тогда начнутся серьезные неприятности.
— По поводу марли и герметика. Что за новые технологии такие? Марля на борту «Союза» — это нормально?
— Если видно, где трещина, для того, чтобы ее заклеить годятся любые подручные средства — эпоксидный клей, изолента. Если они выбрали герметик и марлю, значит, считают, что это надежнее. А то, что там образовалось вздутие, несколько непонятно конечно, но, поскольку это все со слов пересказано, трудно сказать, что там. Давит-то изнутри, значит, не вздутие должно образоваться, а наоборот.
Повреждения обнаружили около одного из люков в бытовом отсеке. В NASA заявляют, что диаметр сквозной трещины — около 2 миллиметров.
Российские члены экипажа МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами заявили, что диметр повреждения — от 3 до 4 сантиметров По словам одного из космонавтов, трещина похожа на небольшое просверленное отверстие. Но, скорее всего, 3-4 сантиметра — все-таки длина трещины, говорят эксперты. Утечка воздуха и падение давления произошло на международной космической станции 30 августа. И NASA, и российская сторона уверяют, что все системы МКС стабильны, а экипаж 31-го числапланирует вернуться к обычному графику работ. Однако летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, участник знаменитой миссии на «Салют-7» Виктор Савиных говорит, что в такой ситуации нужно однозначно возвращать экипаж на Землюю
Виктор Савиных летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза «В моей практике такого не случалось. Всегда что-то случается впервые. Это, видимо, как-то предусматривали, если взяли с собой что-то, чтобы заткнуть дырку. Заткнуть дырку в космосе — это смешно, нужно срочно садиться, пока все не развалилось. Рисковать космонавтами нельзя».
Это не первая неполадка в этом году на МКС. Недавно в японском модуле американского сегмента Международной космической станции возникли проблемы с системой терморегулирования. В жилой отсек просачивалась влага, и астронавты боролись с «испариной», которой покрылись стенки модуля, с помощью бумажных салфеток и полотенец. Кроме того, в американском сегменте МКС выходила из строя одна из систем удаления углекислого газа, и астронавтам пришлось самостоятельно ее ремонтировать.