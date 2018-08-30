Ещё
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 2 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Шереметьево задержано 11 рейсов, в Домодедово задержали 16 рейсов и три отменили.
В свою очередь во Внуково семь рейсов задержано и два отменено.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на новом участке трассы М11 в обход Солнечногорска и Клина откроется 1 сентября Движение двух электричек на Курском направлении МЖД полностью отменено по техническим причинам ТПП РФ выступила против уголовного наказания работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский самолет чуть не разбился над Гоа9
Украина пообещала уничтожить флот РФ за пять минут123
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона88
Ельцин предупреждал США о возвращении Крыма48
Подсчитано наследство Кобзона346
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
25:40
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Наука Наука и техника
00:29
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду
Общество
01:22
В Риме обрушилась крыша церкви
Происшествия В мире
00:14
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение