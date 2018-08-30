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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
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ещё 2
15 часов назад
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Фото:
Вечерняя Москва
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Шереметьево
задержано 11 рейсов, в Домодедово задержали 16 рейсов и три отменили.
В свою очередь во
Внуково
семь рейсов задержано и два отменено.
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