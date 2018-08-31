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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
+
ещё 3
10 часов назад
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Фото:
Москва24
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Шереметьево
задержано восемь рейсов, в Домодедово задержали 7 рейсов и 13 отменили.
В свою очередь во
Внуково
11 рейсов задержано и три отменено.
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