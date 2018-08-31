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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Новый глава ДНР высказался о позиции по России
Новый глава ДНР высказался о позиции по России

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 10 часов назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Шереметьево задержано восемь рейсов, в Домодедово задержали 7 рейсов и 13 отменили.
В свою очередь во Внуково 11 рейсов задержано и три отменено.
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