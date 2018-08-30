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Дайвера едва не засосало в пасть гигантской акулы
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Дайвера едва не засосало в пасть гигантской акулы 

Рамблер 1 час назад
49-летний любитель подводного плавания Гейр Йохансен (Geir Johansen) из Норвегии едва не попал в пасть китовой акулы. Во время дайвинга у побережья Филиппин мужчина не заметил, как морской хищник подплыл к нему вплотную. Дайвер не знал, что этот вид акул не опасен для людей, ведь огромная рыба в основном питается планктоном: она засасывает в себя воду с мелкими живыми организмами, словно пылесос, и процеживает её через хрящевые пластины в жабрах. Норвежский дайвер признался, что когда он увидел акулу, его охватил дикий страх, но он постарался вести себя крайне спокойно, чтобы не раздражать этого гигантского представителя подводного мира. По словам мужчины, акула взглянула на него и как будто сказала: «держись подальше от моей еды». После этого она дважды толкнула незадачливого дайвера так, что он ощутил прикосновение её стальной пасти. Наверное, это ощущение запомнится ему надолго.
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