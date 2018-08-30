Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о подготовке к акции «Наш лес. Посади свое дерево».
«Лесной комитет традиционно готовит эту акцию. Сейчас мы совместно с активистами, жителями Подмосковья, Москвы, общественниками, студентами, школьниками засадили все поляны, которые прилегают к большим городам, в этот раз будут более удаленные площадки», — заявио губернатор.
Он отметил, что деревья продолжат сажать в городах, в новых микрорайонах.
«Наши девелоперы обычно занимают более пассивную позицию, но я надеюсь, что ведущие компании покажут пример, чтобы новые районы тоже благоустроить. Мне кажется, эта добрая традиция должна быть продолжена», — подытожил Андрей Воробьев.
В этом году акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 22 сентября. Центральную площадку акции устроят в Томилинском лесопарке на границе Люберец и Раменского района. Она займет площадь 17 гектаров.