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Останки бойцов Красной Армии перезахоронили в Ростовской области
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Останки бойцов Красной Армии перезахоронили в Ростовской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бойцы погибли еще во времена Великой Отечественной войны, однако долгое время родные ничего не знали об их судьбе.
В Ростовской области со всеми почестями, с оружейными залпами и военным оркестром перезахоронили останки 27-ми бойцов Красной Армии.
Все они погибли в годы Великой Отечественной войны и долгое время считались пропавшими без вести. При этом родные почти ничего не знали об их судьбе.
Трагедия коснулась и семьи Анатолия Прокопенко, дядя которого — Михаил Радченко — погиб в 1943-м. Однако, как это произошло и где — выяснить удалось лишь сейчас, когда поисковики нашли безымянную братскую могилу.
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