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Под Петербургом полиция обнаружила тайную базу автоугонщиков
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Под Петербургом полиция обнаружила тайную базу автоугонщиков 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Под Петербургом полицейские выявили крупный «отстойник», в котором автоугонщики перебивали серийные номера угнанных машин и подделывали документы, сообщает "Авторамблер".
Выйти на большой ангар в поселке Павлово на Неве, в котором, как оказалось, трудились злоумышленники помогла операция по поиску угнанного автомобиля. Благодаря установленному в машине противоугонному оборудованию сотрудники фирмы по сигналу смогли определить ее местонахождение.
Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли ворота ангара и обнаружили там штаб-квартиру преступной группировки. Помимо разыскиваемого Lexus, там находились и другие, числящиеся в розыске элитные иномарки, в том числе внедорожник Toyota Land Cruiser.
На месте был обнаружен микроавтобус Ford Transit, который бандиты использовали при угоне, а также склад «профессионального»оборудования.
Например, станок с программным управлением для нанесения VIN-номеров и пластины с различными номерами, а также мощный подавитель GSM-сигнала с комплектом для обеспечения бесперебойного питания.
Набор всевозможных приборов указывает на то, что злоумышленники систематически промышляли угонами. Этому нашлись и вещественные доказательства — регистрационные номера, снятые с угнанных машин, а также документы для легализации.
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