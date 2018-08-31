Под Петербургом полиция обнаружила тайную базу автоугонщиков

Под Петербургом полицейские выявили крупный «отстойник», в котором автоугонщики перебивали серийные номера угнанных машин и подделывали документы, сообщает "Авторамблер"

Выйти на большой ангар в поселке Павлово на Неве, в котором, как оказалось, трудились злоумышленники помогла операция по поиску угнанного автомобиля. Благодаря установленному в машине противоугонному оборудованию сотрудники фирмы по сигналу смогли определить ее местонахождение.

Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли ворота ангара и обнаружили там штаб-квартиру преступной группировки. Помимо разыскиваемого Lexus, там находились и другие, числящиеся в розыске элитные иномарки, в том числе внедорожник Toyota Land Cruiser.

На месте был обнаружен микроавтобус Ford Transit, который бандиты использовали при угоне, а также склад «профессионального»оборудования.

Например, станок с программным управлением для нанесения VIN-номеров и пластины с различными номерами, а также мощный подавитель GSM-сигнала с комплектом для обеспечения бесперебойного питания.

Набор всевозможных приборов указывает на то, что злоумышленники систематически промышляли угонами. Этому нашлись и вещественные доказательства — регистрационные номера, снятые с угнанных машин, а также документы для легализации.