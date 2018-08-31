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Фонд содействия инновациям проводит в Краснодарском крае конкурс грантов на несколько миллионов рублей
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Фонд содействия инновациям проводит в Краснодарском крае конкурс грантов на несколько миллионов рублей 

Новая Кубань + ещё 4 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 августа — Новая Кубань. В этом году Фонд проводит 3 конкурса: «Старт-1», «Старт-2» и «УМНИК-2018». Прием заявок на участие завершается в сентябре. Они принимаются через систему АС Фонд-М.
— Направлены на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся освоить производство товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, — говорится в официальном релизе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Прием заявок на участие в конкурсах «Старт-1» и «Старт-2» завершается 3 сентября в 10:00. Победители получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие существующих предприятий и 6 млн рублей — для создания новых.
Участником «Молодежного научно-инновационного конкурса — 2018» можно стать до 25 сентября. Лучшие работы получат гранты в размере 500 тысяч рублей на два года. Подробнее с требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте проекта.
Пресс-служба администрации Краснодарского края напомнила, что по итогам 2017 года 3 проекта молодых ученых региона получили поддержку Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК».
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