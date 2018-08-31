Dyson построит 16-километровый автодром для электрокаров

Производитель пылесосов Dyson вложил 200 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллиардов рублей по текущему курсу) в расширение собственного технологического комплекса, расположенного на летном поле в Халлавингтоне (Уилтшир, Великобритания ). На данный момент отреставрировано два ангара 1938 года, которые превратили в рабочие места для инженеров, отвечающих за разработку электромобиля. На это уже было потрачено 84 миллиона фунтов.

На новые рабочие места уже переехали 400 инженеров «Дайсона». В ближайшем будущем будет отреставрировано еще три здания, что увеличит площадь испытательного центра на 15 тысяч квадратных метров, построена научно-исследовательская площадка на 45 тысяч квадратных метров и две тысячи рабочих мест, а также проложены 16 километров испытательных трасс для разработки и тестирования автомобилей.

В состав автодрома войдут трассы для настройки управляемости, имитации бездорожья, достижения максимальной скорости, а также дороги с холмами, поворотами, подъемами и спусками разной крутизны для испытаний трансмиссии.

О плане компании Dyson выпустить электрокар стало известно в прошлом года. На разработку моделей и запуск с серию твердотельных аккумуляторов будет вложено в общей сложности два миллиарда фунтов стерлингов. При этом все компоненты машин производитель намерен создавать самостоятельно, не используя никакие сторонние готовые решения.

Предполагается, что автомобили Джеймса Дайсона будут продавать под маркой Digital Motor. В первоначальную линейку бренда войдут три модели, детальной информации о которых пока нет.

Ожидается, что первый электрокар «Дайсона» появится в 2020 году.