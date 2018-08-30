ТВЭЛ планирует наладить производственную кооперацию с научными институтами Томской области

Глава региона и президент топливной компании Наталья Никипелова утвердили в четверг дорожную карту по расширению сотрудничества между АО «ТВЭЛ», другими предприятиями Росатома и администрацией Томской области.

"Сегодня мы даем старт новому большому совместному проекту и предлагаем конкретные мероприятия по внедрению томских разработок с участием Томского политехнического университета (ТПУ), Института физики прочности и материаловедения и Института химии нефти РАН , компаний «Микран», «ЭлеСи», «Технология маркет», северского предприятия «ВАБ-70» и туганской горно-обогатительной компании «Ильменит», — сказал он.

Президент ТВЭЛ добавила, что топливная компания готова к самым разнообразным формам организации производственно-технологической и коммерческой кооперации при соблюдении следующих условий — продукция должна быть высокотехнологичной, ориентированной на значительную долю российского и мирового рынка.

"ТВЭЛ ставит перед собой задачу кратно увеличить выручку от неядерных направлений бизнеса, что позволит не только задействовать научный, технологический и кадровый потенциал, производственные мощности и площадки предприятий топливной компании, но и способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в регионе", — сказала Никипелова.

Ранее сообщалось, что ТВЭЛ до конца 2018 года подпишет дорожные карты о развитии неядерного бизнеса с руководством восьми регионов своего присутствия, рассматривается возможность создания совместных предприятий и альянсов с использованием мощностей заводов компании.

В Томской области находится крупнейший в мире закрытый город Северск, а в периметре города — Сибирский химический комбинат (СХК), находящийся в структуре ТВЭЛ, объединяющий четыре завода. Одно из основных направлений работы СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.

ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.