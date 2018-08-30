Ещё
Новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал зять экс-главы Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал зять экс-главы Дагестана 

BFM.RU + ещё 34 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новым владельцем российской версии журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он выкупил у Александра Федотова 100% долей компании «Aс Рус Медиа», сообщили ТАСС в пресс-службе группы ACMG, которая до сделки издавала журнал.
В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России. Издателем Forbes назначена Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, Николай Усков вернется в Forbes на новую позицию редакционного директора.
«Я благодарен Магомеду Мусаеву, что в непростой для компании момент он нашел возможность прийти на помощь. Уверен, что при его поддержке «Forbes Россия» сохранит лидерство на рынке деловых медиа. Учитывая обширный опыт Мусаева в создании и продвижении международных инновационных проектов, Forbes, несомненно, сможет выйти на новый уровень. Я рад, что наше соглашение было всецело поддержано правообладателями бренда Forbes», — привели в пресс-службе слова владельца ACMG Александра Федотова.
По данным группы, структуры Мусаева «возьмут на себя погашение долгов по налогам и другим платежам „Forbes Россия“. Кроме того, сообщается, что Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании „Aс Рус Медиа“. В свою очередь, Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, одобрила переход „Forbes Россия“ к структурам Магомеда Мусаева.
Новый владелец — основатель и президент международного холдинга Global Venture Alliance. В 2004-2009 годах возглавлял ОАО „ГАО „Всероссийский выставочный центр“ (ВДНХ). В 2010-2011 годах был руководителем комитета инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности города Москвы. Мусаев — кандидат медицинских наук, окончил Дагестанский государственный медицинский институт (1985 год), Высшую школу приватизации и предпринимательства (1999 год), Российскую экономическую академию им. Плеханова (2000 год). Женат, у него трое детей. Ранее „Коммерсант“ называл Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
BFM.RU: последние новости
Новое метро и подземные тайны ФСИН подтвердила голодовку заключенных Владимирского централа Двое несовершеннолетних задержаны по делу об избиениях в Таврическом саду Петербурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитано наследство Кобзона161
Умер муж Матвиенко274
Украинцы поглумились над смертью Кобзона256
Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии69
Названа причина смерти Кобзона18
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение