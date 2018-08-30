Новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал зять экс-главы Дагестана 

Новым владельцем российской версии журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он выкупил у Александра Федотова 100% долей компании «Aс Рус Медиа», сообщили ТАСС в пресс-службе группы ACMG, которая до сделки издавала журнал.
В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России. Издателем Forbes назначена Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, Николай Усков вернется в Forbes на новую позицию редакционного директора.
«Я благодарен Магомеду Мусаеву, что в непростой для компании момент он нашел возможность прийти на помощь. Уверен, что при его поддержке «Forbes Россия» сохранит лидерство на рынке деловых медиа. Учитывая обширный опыт Мусаева в создании и продвижении международных инновационных проектов, Forbes, несомненно, сможет выйти на новый уровень. Я рад, что наше соглашение было всецело поддержано правообладателями бренда Forbes», — привели в пресс-службе слова владельца ACMG Александра Федотова.
По данным группы, структуры Мусаева «возьмут на себя погашение долгов по налогам и другим платежам „Forbes Россия“. Кроме того, сообщается, что Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании „Aс Рус Медиа“. В свою очередь, Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, одобрила переход „Forbes Россия“ к структурам Магомеда Мусаева.
Новый владелец — основатель и президент международного холдинга Global Venture Alliance. В 2004-2009 годах возглавлял ОАО „ГАО „Всероссийский выставочный центр“ (ВДНХ). В 2010-2011 годах был руководителем комитета инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности города Москвы. Мусаев — кандидат медицинских наук, окончил Дагестанский государственный медицинский институт (1985 год), Высшую школу приватизации и предпринимательства (1999 год), Российскую экономическую академию им. Плеханова (2000 год). Женат, у него трое детей. Ранее „Коммерсант“ называл Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.