Новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал зять экс-главы Дагестана

В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России . Издателем Forbes назначена Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин Николай Усков вернется в Forbes на новую позицию редакционного директора.

«Я благодарен Магомеду Мусаеву, что в непростой для компании момент он нашел возможность прийти на помощь. Уверен, что при его поддержке «Forbes Россия» сохранит лидерство на рынке деловых медиа. Учитывая обширный опыт Мусаева в создании и продвижении международных инновационных проектов, Forbes, несомненно, сможет выйти на новый уровень. Я рад, что наше соглашение было всецело поддержано правообладателями бренда Forbes», — привели в пресс-службе слова владельца ACMG Александра Федотова.

По данным группы, структуры Мусаева «возьмут на себя погашение долгов по налогам и другим платежам „Forbes Россия“. Кроме того, сообщается, что Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании „Aс Рус Медиа“. В свою очередь, Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, одобрила переход „Forbes Россия“ к структурам Магомеда Мусаева.