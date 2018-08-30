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Инвестор на Камчатке построит центр антимикробной обработки продуктов за 400 млн руб
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Инвестор на Камчатке построит центр антимикробной обработки продуктов за 400 млн руб 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг /ПРАЙМ/. Около 400 миллионов рублей потратит инвестор на строительство инновационного центра антимикробной обработки продуктов питания ускоренными электронами на Камчатке, сообщает Корпорация развития Камчатского края (КРКК), сопровождающая данный проект.
Отмечается, что инициатором создания нового предприятия выступает компания «Теклеор-Камчатка», которая уже получила статут резидента территории опережающего развития «Камчатка» и в дальнейшем сможет рассчитывать на ряд налоговых льгот. Площадкой под строительство центра выбрана территория агропромышленного парка «Зеленовские озерки» в Елизовском районе.
"Обработка продуктов питания ускоренными электронами позволяет продлить сроки хранения более 100 видов продовольствия, что очень важно для Камчатки, которая находится на значительном расстоянии даже от соседних субъектов РФ, куда регион начал поставки продуктов питания. Тем более важно увеличение сроков хранения продовольствия, предназначенного для большого российского и зарубежных рынков", — приводит пресс-служба КРКК слова управляющего предприятием Сергея Будника.
По его словам, несмотря на то, что главным образом использоваться технология будет для обработки морепродуктов, также ее планируется применять для овощей, дикоросов, мяса, полуфабрикатов. Причем отмечается, что она позволит не только увеличить сроки хранения продовольствия, но и снижает потери, вызванные бактериями, плесенью и насекомыми, препятствует распространению кишечных инфекций и образованию канцерогенов.
В Корпорации развития Камчатского края добавили, что завершить строительство объекта планируется в марте 2020 года. Рабочие места на предприятии получат 26 человек.
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