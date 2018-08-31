Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 100 рублей

Проезд по новому участку трассы М-11 " Москва Санкт-Петербург " в обход Солнечногорска и Клина, который откроют в ночь 1 сентября 2018 года (км 58 — км 97), обойдется владельцу легкового автомобиля в сто рублей. Если у автомобилиста есть транспондер, то 80 рублей.

С учетом скидок для участников программы лояльности (3, 5 или 10 процентов) для владельцев транспондеров T-pass — еще меньше.