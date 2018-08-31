Стоимость проезда по новому участку трассы М-11 составит 100 рублей 

Проезд по новому участку трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" в обход Солнечногорска и Клина, который откроют в ночь 1 сентября 2018 года (км 58 — км 97), обойдется владельцу легкового автомобиля в сто рублей. Если у автомобилиста есть транспондер, то 80 рублей.
С учетом скидок для участников программы лояльности (3, 5 или 10 процентов) для владельцев транспондеров T-pass — еще меньше.
Важно помнить, что для использования всех возможностей транспондера T-pass и проезда с ним с ним по сквозному участку от МКАДа до Клина необходимо его персонифицировать и подключить функцию интероперабельности, предупредили в Автодоре.