В Симферополе на 12 часов задерживается рейс в Москву 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Симферополь — Москва (Внуково) задерживается в аэропорту крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым рассказали пассажиры самолета.
По их словам, борт должен был вылететь 27 августа в 22:35. Однако рейс был отложен до 8:45 28 августа, но потом вновь перенесен на несколько часов. По состоянию на 10:00 самолет на Москву еще не вылетел.
На время задержки рейса всем пассажирам были предоставлены места в гостинице.
Как пояснил РИА Новости Крым директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев, рейс задержан по техническим причинам.
По его словам, самолет вылетит из крымской столицы в течение часа. На время задержки рейса всем желающим пассажирам авиакомпания предоставила места в гостинице, а также обеспечила горячим питанием и водой.