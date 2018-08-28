В Симферополе на 12 часов задерживается рейс в Москву

По их словам, борт должен был вылететь 27 августа в 22:35. Однако рейс был отложен до 8:45 28 августа, но потом вновь перенесен на несколько часов. По состоянию на 10:00 самолет на Москву еще не вылетел.

На время задержки рейса всем пассажирам были предоставлены места в гостинице.

Как пояснил РИА Новости Крым директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев , рейс задержан по техническим причинам.

По его словам, самолет вылетит из крымской столицы в течение часа. На время задержки рейса всем желающим пассажирам авиакомпания предоставила места в гостинице, а также обеспечила горячим питанием и водой.