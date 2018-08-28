Назначены главные кардиологи и онкологи Минздрава России

Такое раздвоение логично. У нас огромная страна. И это обязательно надо учитывать, ведь сердечно-сосудистые и онкологические заболевания во всем мире, в России в том числе, лидируют и по количеству, и по летальным исходам. Причин тому много. Одни связывают этот рост с развитием цивилизации, которая привносит в нашу жизнь новые факторы риска, влияющие на возникновение болезней сердца, сосудов, рака. Кто-то считает, что на данные статистики действуют новые методы диагностики — стали успешнее распознавать эти недуги. Но, так или иначе, они поражают людей любого возраста.

Как распознать болезнь в самом начале? Где, в каких условиях лечить? Какими методами пользоваться? Какие применять лекарства? А главное: доступность и этих методов, и новейших технологий, и препаратов.

Комментарий