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Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка
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В Москве горит ЦБ

Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Среди кандидатов — глава Федерального казначейства Роман Артюхин, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии России Сергей Куликов, замминистра финансов Алексей Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, руководитель временной администрации уполномоченного банка Управления временных администраций ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» Петр Фрадков и замминистра обороны Татьяна Шевцова.
Также правительство выдвинуло трех кандидатов в ревизионную комиссию банка.
В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.
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