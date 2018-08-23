Россия и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности

"В четверг на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018» состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майором Мустафой Дебби. Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в Северной Африке", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что «в ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации».

"Заместитель министра обороны России обозначил некоторые перспективные направления российско-алжирского сотрудничества, среди которых особая роль была отведена мероприятиям учебно-боевой подготовки. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности", — подчеркнули в министерстве.