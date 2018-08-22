Рогозин отказался говорить с российским роботом

Предполагалось, что робот БРП-1 (базовая роботизированная платформа) поздоровается с Рогозиным, после чего попросит придумать себе имя. Однако глава «Роскосмоса» полностью проигнорировал его.

«Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим», — обратился БРП-1. Рогозин просто прошел мимо.

БРП-1 был представлен как конкурент робота-андроида Федора, о котором в 2016 году Рогозин отзывался крайне положительно: «Скомандовал Федору: „Упал-отжался!“ Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдет этот Федор. Таких берут в космонавты». Он предназначен для работы в опасных для человека условиях.