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Рогозин отказался говорить с российским роботом
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Рогозин отказался говорить с российским роботом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не стал общаться с роботом Центра Хруничева, которому должен был придумать имя. Об этом пишет ТАСС.
Предполагалось, что робот БРП-1 (базовая роботизированная платформа) поздоровается с Рогозиным, после чего попросит придумать себе имя. Однако глава «Роскосмоса» полностью проигнорировал его.
«Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим», — обратился БРП-1. Рогозин просто прошел мимо.
БРП-1 был представлен как конкурент робота-андроида Федора, о котором в 2016 году Рогозин отзывался крайне положительно: «Скомандовал Федору: „Упал-отжался!“ Он послушался и прекрасно исполнил. Далеко пойдет этот Федор. Таких берут в космонавты». Он предназначен для работы в опасных для человека условиях.
В октябре 2016 года Федор встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время выставки в рамках православного студенческого форума. Федор продемонстрировал предстоятелю РПЦ свои возможности и протянул ему руку, однако тот не пожал ее.
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