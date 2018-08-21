Ещё
На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки по аналогии с сигаретами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки по аналогии с сигаретами 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Минздрав России изучает перспективы введения обязательного требования к маркировке алкогольной продукции, согласно которому на бутылках со спиртным должны размещаться устрашающие картинки, изображающие негативные последствия чрезмерного употребления спиртного, пишут «Известия».
«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями», — пояснили в министерстве.
В настоящее время на бутылках со спиртным находятся только предупредительные надписи о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
Пугающие изображения начали размещать на пачках сигарет с обеих сторон с конца 2017 года, они должны занимать не менее 50% площади пачки.
Rambler News Service: последние новости
Турчак предложил создать пенсионный кодекс Роскачество рассказало, как выбрать правильный рюкзак для школьников Минэкономразвития объединит департаменты МСП и инвестиционной политики
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель109
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму477
Меладзе решил получить другое гражданство310
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком17
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери22
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
04:38
В Москве резко ухудшится погода
Погода Новости Москвы
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение