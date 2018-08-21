На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки по аналогии с сигаретами

Минздрав России изучает перспективы введения обязательного требования к маркировке алкогольной продукции, согласно которому на бутылках со спиртным должны размещаться устрашающие картинки, изображающие негативные последствия чрезмерного употребления спиртного, пишут «Известия»

«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями», — пояснили в министерстве.

В настоящее время на бутылках со спиртным находятся только предупредительные надписи о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Пугающие изображения начали размещать на пачках сигарет с обеих сторон с конца 2017 года, они должны занимать не менее 50% площади пачки.