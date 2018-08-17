Журналисты России и Беларуси побывали в уникальном музее Богдановича

Тему дружественного союза Максима Горького и семьи Богдановичей на этой неделе российские и белорусские эксперты обсуждали в Нижнем Новгороде и Ярославле в рамках экспертно-медийного семинара «Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги», который приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Мероприятие с участием научных сотрудников и журналистов из Беларуси России организовали Постоянный Комитет Союзного государства и МИА «Россия сегодня»

Небольшой мемориальный деревянный дом 1908 года постройки, одноэтажный, с наличниками в стиле модерн, расположен в центре старинного русского города Ярославля. Сюда, овдовевший отец поэта — Адам Егорович Богданович — известный ученый, преподаватель и музейный работник, вместе с сыном Максимом перебрался в 1912 году.

Как рассказала Екатерина Меньшикова, научный сотрудник музея, история создания этого музея действительно невероятная. В 70-80-е годы 20 века по старинным улицам Ярославля с деревянными постройками прокатилась волна сносов. Преобразованиям подверглась и улица Чайковского, где был расположен дом. Неожиданно для властей, жители города выступили резко против этого планового разрушения. Россияне и белорусы, проживающие в Ярославле, встали плечом к плечу и потребовали сохранить в неприкосновенности дом, в котором жила семья Богдановичей.

— Было установлено круглосуточное дежурство, все очень переживали, — рассказала «СОЮЗу» очевидец тех событий, а ныне директор музея Наталья Прохорова . — Ведь именно в этом доме Максим Богданович подготовил к изданию свой знаменитый сборник стихов «Вянок».

Вообще, Ярославский период жизни считается для Богдановича самым благодатным. Талантливый белорусский поэт прожил короткую жизнь — 25 лет. Он родился 9 декабря 1891 года в Минске . Младенцем оказался с родителями в Гродно . Там, в пятилетнем возрасте, стал сиротой по матери. В Ярославле Максим окончил мужскую гимназию, Демидовский юридический лицей. Здесь он стал поэтом, создал самые проникновенные строки о своей Родине — Беларуси на родном белорусском языке.

Власти города пошли навстречу поклонникам поэта, домик разобрали и перенесли на другую сторону улицы. В 1991 году здесь был открыт музей классика белорусской литературы Максима Богдановича. Экспонаты для музея собирали, что называется, с миру по нитке.

— Что-то принесли ярославцы, но основную массу экспонатов нам дал из своих фондов литературный музей М. Богдановича в Минске, и мы за это очень благодарны, — подчеркнула Наталья Прохорова. — В результате, совместными усилиями ярославцев и белорусов была создана интересная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Максима Богдановича и членов его семьи. Экспозиция небольшая, дом всего 81 кв.м., но уже с первых дней в музей стали приходить ярославские белорусы, чтобы побывать, как они говорили «на кавалачку роднай зямлi».

Входя в дом, сразу чувствуется, что здесь жили белорусы. Посетителей встречает знаменитый соломенный паук, соломенная кукла, льняные рушники. Тоску поэта по Родине передают фотографии родных, виды белорусских городов. Этикетки под экспонатами выполнены белорусским художником Геннадием Чистым и представлены на белорусском языке. Среди экспонатов личные вещи поэта и его отца Адама Богдановича — настенные часы, книги из личной библиотеки, рукописи поэта, ярославские газеты, в которых Максим Богданович активно публиковал свои стихи.

Сейчас гордостью музея является неизвестный ранее автограф Максима Богдановича. Автограф был найден исследователями в архиве библиотеки Ярославского государственного педагогического университета. Летом нынешнего года он был передан во временное пользование музею для публичной демонстрации. Обнаруженный автограф поэта посвящался издателю ярославской газеты «Голос», в которой публиковался Максим Богданович.

Дорог этот музей стал и ярославцам. Максима Богдановича, они называют «Белорусским поэтом с берегов Волги». В настоящее время, это не просто музей, а уникальная площадка культурного взаимодействия представителей различных национальностей, проживающих в Ярославле. С 1995 года музей имеет статус «Центра белорусской культуры».

Сегодня музей ориентирован на все возрастные категории посетителей.

— Самые активные у нас, конечно, дети — отмечает Наталья Прохорова. — Для них разработан целый комплекс программ: экскурсия по музею, урок-путешествие «Беларусь — берег белых аистов, музейное занятие „Особенности национальной белорусской кухни“. Особенно ребятам нравятся интерактивные программы „Каляды“, „Купалле“, „Гуканне Вясны“, мастер-классы — роспись по дереву. К сожалению, творчество белорусских классиков в школе не изучается, но мы раз в два года проводим конкурс, где все читают Богдановича. В свое время начинали мы конкурс с участия в нем 43 человек, а в прошлом году у нас уже было более 100 участников. Что примечательно, ребята читают стихи с удовольствием, и многие участвуют в нашем конкурсе каждый год. Например, наш самый маленький чтец, ярославец Гриша Лобюк свое первое стихотворение „Городская любовь“ прочитал в 4 года, а в 10 лет он уже читал романс „Зорка Венера“.

Любим музей и старшим поколением — литературно-музыкальные вечера, выставки народных промыслов, лекции, концерты ансамбля белорусской песни „Крынiца“, никого не оставляют равнодушным.

Максим Богданович гордился своей принадлежностью к белорусскому народу. Ратовал за возрождение белорусской культуры, национального языка и маленький музей в Ярославле бережно хранит эти традиции.

Как отметил Иван Саверченко, директор „Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси“, он поражен и удивлен трепетным отношением русских людей к семье Богдановичей.

— Так сложилась судьба, что Богдановичи оказались в России. И мы видим, как российская земля, русские люди с любовью и радостью приняли белорусскую семью. Феноменальная вещь — его талант именно здесь, в России, сформировался и достиг своего кульминационного развития. Совершенно молодой человек стал гением национальной литературы. Признанным поэтом, классиком, — сказал Саверченко.

По его мнению, творческий союз и дружба Максима Горького с семьей белорусского этнографа и фольклориста Адама Богдановича, отца поэта Максима Богдановича, должна быть для русских и белорусов примером того, как нужно поддерживать друг друга.

В дар музею Иван Саверченко передал книги, где на русском языке изданы белорусские авторы, в том числе и произведения Максима Богдановича.

Покидая Ярославль, участники экспертно-медийного семинара сделали совместное фото у памятника Максима Богдановича, который установлен перед входом в центральный корпус местного Демидовского университета. В Ярославле также есть улица Максима Богдановича.