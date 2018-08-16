Первая в мире куртка из графена

Графен — это прозрачный слой углерода толщиной в один атом, впервые полученный еще в 2004 году. Это самый прочный из всех материалов, открытых на сегодняшний день, он очень гибкий и обладает высокой проводимостью. А теперь вы еще можете носить его на теле.

Vollebak сконструировала двухстороннюю куртку из растягивающегося нейлона, покрытого с одной стороны слоем графена. Плюсы от такого графенового покрытия зависят от того, как человек носит куртку. Если оставить ее где-нибудь с источником тепла, а потом надеть графеном внутрь, то одежда начнет греть тело. Она также может перераспределить температуру от более теплых частей тела к менее теплым.

Графеновый материал также производит меньше влажности при контакте с кожей по сравнению с другими материалами, так что одежда не прилипнет, если вы вспотеете. На графене не могут размножаться бактерии, материал дышит, но одновременно не пропускает воду, так что в дождь вы не промокнете, зато пот будет все равно испаряться. Так гласит пресс-релиз Vollebak. Стоит такая куртка 695 долларов.

Так как графен — материал для одежды новый, то компания надеется, что покупатели станут экспериментировать с курткой, в процессе открывая те ее свойства, о которых вообще никто не знает.