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Первая в мире куртка из графена
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Первая в мире куртка из графена 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Графен — это прозрачный слой углерода толщиной в один атом, впервые полученный еще в 2004 году. Это самый прочный из всех материалов, открытых на сегодняшний день, он очень гибкий и обладает высокой проводимостью. А теперь вы еще можете носить его на теле.
Vollebak сконструировала двухстороннюю куртку из растягивающегося нейлона, покрытого с одной стороны слоем графена. Плюсы от такого графенового покрытия зависят от того, как человек носит куртку. Если оставить ее где-нибудь с источником тепла, а потом надеть графеном внутрь, то одежда начнет греть тело. Она также может перераспределить температуру от более теплых частей тела к менее теплым.
Графеновый материал также производит меньше влажности при контакте с кожей по сравнению с другими материалами, так что одежда не прилипнет, если вы вспотеете. На графене не могут размножаться бактерии, материал дышит, но одновременно не пропускает воду, так что в дождь вы не промокнете, зато пот будет все равно испаряться. Так гласит пресс-релиз Vollebak. Стоит такая куртка 695 долларов.
Так как графен — материал для одежды новый, то компания надеется, что покупатели станут экспериментировать с курткой, в процессе открывая те ее свойства, о которых вообще никто не знает.
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